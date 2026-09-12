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Аргументы и Факты

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Психотерапевт Ответчиков призвал отказаться от соцсетей сразу после стресса

Психотерапевт Ответчиков призвал отказаться от соцсетей сразу после стресса

После сильного стрессового события мозгу важно дать возможность восстановиться без дополнительного потока информации, рассказал KP.

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