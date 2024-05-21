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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Процессор Qualcomm Snapdragon X Elite теперь появится в ноутбуках Acer, Dell, HP и Lenovo Компания...

Процессор Qualcomm Snapdragon X Elite теперь появится в ноутбуках Acer, Dell, HP и Lenovo Компания...

Процессор Qualcomm Snapdragon X Elite теперь появится в ноутбуках Acer, Dell, HP и LenovoКомпания Qualcomm продвигает свой процессор Snapdragon X Elite, который должен кардинально изменить рынок мобильных чипов для ноутбуков.

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