Процессор Qualcomm Snapdragon X Elite теперь появится в ноутбуках Acer, Dell, HP и Lenovo Компания...

Процессор Qualcomm Snapdragon X Elite теперь появится в ноутбуках Acer, Dell, HP и LenovoКомпания Qualcomm продвигает свой процессор Snapdragon X Elite, который должен кардинально изменить рынок мобильных чипов для ноутбуков.
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