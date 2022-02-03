Popcaketv

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«Дело вовсе не в Ха Чжи Вон», — Чонгук объяснил, почему им с Ви суждено расстаться

«Дело вовсе не в Ха Чжи Вон», — Чонгук объяснил, почему им с Ви суждено расстаться

Чонгук (Jungkook) и Ви (V) — это та пара друзей, которая не может жить друг без друга… Но и без скандалов тоже не может существовать! Да, к сожалению, такое в отношениях случается достаточно часто.

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