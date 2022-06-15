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Джозеф Цай – Доусону Гарли: «Ты не нужен в «Голден Стэйт». Приходи играть в «Бруклин»

Владелец «Бруклина» Джозеф Цай отреагировал на новость о том, что «Голден Стэйт» пожизненно запретил YouTube-блоггеру Доусону Гарли посещать матчи команды за то, что тот проник в «Чейз-центр», выдав себя за защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона.

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