Джозеф Цай – Доусону Гарли: «Ты не нужен в «Голден Стэйт». Приходи играть в «Бруклин»

Владелец «Бруклина» Джозеф Цай отреагировал на новость о том, что «Голден Стэйт» пожизненно запретил YouTube-блоггеру Доусону Гарли посещать матчи команды за то, что тот проник в «Чейз-центр», выдав себя за защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона.