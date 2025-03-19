В Курской области осудили насмерть сбившего велосипедистку 30-летнего водителя

<p style="text-align:justify"><strong>6 июля прошлого года в Горшеченском районе 30-летний водитель автомобиля «Опель» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения на участке, где это делать запрещено, и сбил движущуюся в его сторону 48-летнюю велосипедистку.