Как правильно определить возраст собаки по человеческим меркам?

И почему самый популярный метод вычислений «1 собачий год равен нашим 7» будет не совсем верным? Почему 7 лет, и почему не верно? Еще в XX веке ветеринары сравнили среднюю продолжительность жизни человека (70-75 лет) и собаки (10-12 лет).