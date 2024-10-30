Астраханским солдатам из осеннего призыва присвоили воинские звания

Военнослужащие полигона Капустин Яр, проходящие военную службу по призыву с 2023 по 2024 годы, получили грамоты от командующего Ракетных войск стратегического назначения и начальника 4-го Государственного присвоили очередное воинское центрального межвидового полигона Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии