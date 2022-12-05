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Войну начали НАТО и Украина, но писать историю будут не они

Войну начали НАТО и Украина, но писать историю будут не они

Японский эксперт Ивао Осаки (Iwao Osaki – доктор политологии, окончил юридический факультет Университета Кейо и докторантуру Высшей школы международных отношений Университета Рицумейкан, стажировался СПбУ и МГИМО), не будучи обременённым 8-летней привычкой почти не обращать внимания на волнообразную активность украинской артиллерии и летящие над головой жителей Донецка снаряды, задался нехитрым вопросом: так кто же, всё-таки, начал войну? Исследование опиралось как раз-таки на данных об обстрелах со стороны Украины, интенсивность которых резко (в разы) увеличилась с 16 февраля текущего года и, по сути, представляла из себя классическую артподготовку перед планируемым наступлением.

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