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Речь имела оглушительный успех

Министр по делам детей, инвалидов и гендерного равенства Ирландии гомосексуалист Родрик О’Горман (он недавно вышел замуж и сам является женой) произносит в пустом зале местного парламента речь по случаю Международного женского дня.

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