Набиуллина: ЦБ не будет «делать скидок» при достижении цели по инфляции

По словам главы Банка России, высокая инфляция может быть выгодна только бизнесуЦентральный Банк России не станет делать каких-либо скидок для достижения цели по инфляции в 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и комитета по экономической политике.