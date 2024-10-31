Набиуллина: ЦБ не будет «делать скидок» при достижении цели по инфляции

По словам главы Банка России, высокая инфляция может быть выгодна только бизнесуЦентральный Банк России не станет делать каких-либо скидок для достижения цели по инфляции в 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и комитета по экономической политике.
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