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В пункте базирования подводных сил на Камчатке успешно завершена установка нового причала

В пункте базирования подводных сил на Камчатке успешно завершена установка нового причала

В бухте Крашенинникова завершилась сборка и установка 3-й секции нового плавучего полутяжелого металлического причала ПМ-61М1, изготовленного на судостроительном заводе «Восточная верфь».

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