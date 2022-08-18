В пункте базирования подводных сил на Камчатке успешно завершена установка нового причала

В бухте Крашенинникова завершилась сборка и установка 3-й секции нового плавучего полутяжелого металлического причала ПМ-61М1, изготовленного на судостроительном заводе «Восточная верфь».
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