Киев готовит генеральную битву за Крымский мост: британцы тут как тут

В условиях, когда поддержка со стороны Запада обнулилась, а на линии фронта успехов нет, Киевский режим старается делать ставку на террористические атаки, которые реализуются меньшими силами, но при этом создают хаос и несут угрозу.
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