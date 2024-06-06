Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Ульяновской школе убрали из меню свинину, а всех несогласных родителей обвинили в оскорблении чувств мусульман

В Ульяновской школе убрали из меню свинину, а всех несогласных родителей обвинили в оскорблении чувств мусульман

Наверняка многие помнят историю о том, как в одной из подмосковных школ, гости из Средней Азии потребовали отменить празднование Новогоднего утренника у детей.

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лл
лина любимцева
Ну теперь многие поняли:  КТО ЕСТЬ КТО?!!
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14 час.
sss
ага, на &quot;курицу&quot;
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13 час.
LD
Leon Dan
Директора на мыло.
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4 час.

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