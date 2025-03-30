Возвращение Михаила Ефремова: что изменилось за пять лет его заключения Елена ГалицкаяПосле пяти лет заключения Михаил Ефремов, одна из самых неоднозначных фигур российского театра и кино, готовится выйти на свободу по УДО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии