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Силы ПВО РФ уничтожили за минувшую ночь 8 беспилотников и "Точку-У"

Силы ПВО РФ уничтожили за минувшую ночь 8 беспилотников и "Точку-У"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и уничтожили восемь беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У" Вооруженных сил Украины.

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