Путин: высокая явка на выборах связана с драматизмом событий, происходящих с РФ

Высокая явка россиян на президентских выборах в этом году связана с теми драматичным событиями, через которые проходит Россия, граждане чувствуют свою важность в такой момент, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин.
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