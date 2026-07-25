Вспышка «взрывной» диареи распространилась уже на девять штатов США

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширили зону заражения, где была зафиксирована вспышка «взрывной» диареи, до девяти американских штатов, пополнив список еще четырьмя, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
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