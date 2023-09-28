Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Фоменко
    Почему до сих пор не разорваны дипломатические отношения с Канадой? Это надо сделать немедленно! Также давно пора пре...Да, это всё Росси...
  • maiop maiop
    первая когнитивная война Это «взлом личности» и массового сознания, вращается вокруг термина «русофобия», впервые исп...В защиту канадско...
  • Олег Виноградов
    Старичка на виселицу,зеленского-рядом.В защиту канадско...

Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу

Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу

Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу: «Я не понимаю, почему меня ненавидят. Я жил в России, я родился в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх