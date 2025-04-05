«Материальное не интересует»: психология сильной и независимой

Самые нежные, яркие и уязвимые. Нет, вовсе не цветы — просто женщины! Что хочет каждая сильная и успешная от своего мужчины, может ли предприниматель быть хорошей женой, и что заставит плакать, даже железную леди — эксклюзивно узнала корреспондент 5-tv.