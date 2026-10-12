‼️🇺🇦🏴‍☠️Ракетный удар по Киеву не увидела ПВО! США перестали передавать разведданные? ▪️В Киеве серия взрывов прогремела без объявления воздушной тревоги ▪️Баллистические ракеты не фиксировались и были замечены уже над Киевом, прогремели 6-8 взрывов.