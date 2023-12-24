В России в 2023 году не хватало 4,8 млн работников

В следующем году проблема нехватки кадров будет только обостряться.фото: vk.com/a_beglov--> Дефицит рабочих кадров в России в 2022–2023 годах резко возрос, говорится в исследовании научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина.