Почему голова болит по утрам: 6 причин

Почему голова болит по утрам: 6 причинГолова по утрам может болеть по самым разным причинам. Если это разовое явление, бить тревогу не нужно, но, если вы регулярно просыпаетесь разбитым и ощущаете ломоту в висках, стоит проанализировать, что не так с вашим сном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии