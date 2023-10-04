Почему голова болит по утрам: 6 причин

Почему голова болит по утрам: 6 причинГолова по утрам может болеть по самым разным причинам. Если это разовое явление, бить тревогу не нужно, но, если вы регулярно просыпаетесь разбитым и ощущаете ломоту в висках, стоит проанализировать, что не так с вашим сном.