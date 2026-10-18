Дрон приземлился — и через 45 секунд снова в небе DJI представила автоматическую станцию Dock 4 для беспилотников, которая позволяет заменять разряженный аккумулятор всего за 25 секунд.
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