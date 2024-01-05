Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • demyr150648
    Закончим с со Свинорылой, растопчем ее, вот тогда и начнем гнать мигрантов, выжигать диаспоры. . возвращать исконные ..."Россия должна вы...
  • Михаил Пантюхин
    Я понял их диагноз, курить им Коран типа запрещает, а вот нюхать нет, пусть нюхают у себя дома, пусть свои грёзы безб..."Россия должна вы...
  • Леонид Руси
    Орда хочет чтобы мы опять дань ей платили? ))) А может депортировать этих оккупантов на родину, в Монголию?"Россия должна вы...

На санкциях ЕС против России нажились Россия, США и Англия

На санкциях ЕС против России нажились Россия, США и Англия

А рачительный и бережливый Евросоюз ЕС переплатил за газ из-за своих санкций против России €185 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх