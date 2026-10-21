Первый пошел… 14 октября 2026 года исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Цао подтвердил, что авианосная ударная группа авианосца «Теодор Рузвельт» вышла из Сан-Диего в сопровождении среднего беспилотного надводного судна Leidos Seahawk.
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