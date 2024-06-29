Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В светлое будущее – строевым шагом?

В светлое будущее – строевым шагом?

Недавняя инициатива малопонятного образования «Ветераны России» о запрете людям 70 лет садиться за руль собственного автомобиля обосновано вызвала у без того накаленного общества волну возмущения, уже похожего на социальный взрыв.

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Комментарии
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d
demyr150648
Сколько у нас движений, за ...шибись. И каждая такая, скажем . группа хочет вставить свои 20 копеек. Им никто не хочет вставить? Эй, долбаные ветераны, вам делать, старым дуракам, нечего. Вот уж воистину: человек (как правило) с возрастом умнее не становится. Хотел написать &quot;лучше&quot;, подумал и не стал.  Первое - точнее. Этот союз надо исключить из реестра. Толку от них все равно не будет.
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13 час.
В
Валерий
Может быть это сделали не ветераны?
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13 час.
БВ
Борис Выдрин
Вы ближе всех к истине. Возглавляет этот &quot;совет&quot; совсем молодой шкет, он зарабатывает на данной провокации лично себе очки политического лидера, а скорее и важнее - занят усилением расслоения нашего общества. К чему следует уже присмотреться соответствующим органам.
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13 час.

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