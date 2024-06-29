В светлое будущее – строевым шагом?

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demyr150648

Сколько у нас движений, за ...шибись. И каждая такая, скажем . группа хочет вставить свои 20 копеек. Им никто не хочет вставить? Эй, долбаные ветераны, вам делать, старым дуракам, нечего. Вот уж воистину: человек (как правило) с возрастом умнее не становится. Хотел написать "лучше", подумал и не стал. Первое - точнее. Этот союз надо исключить из реестра. Толку от них все равно не будет.