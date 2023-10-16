РФПИ с инвесторами из Китая вложат 6 млрд рублей в строительство завода в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с одним из крупнейших холдингов Китая инвестируют свыше 6 миллиардов рублей в создание завода по переработке сельскохозяйственных культур в городе Назарово в Красноярском крае.
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