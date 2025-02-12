БлокнотРУ В России все больше беспокойства вызывает ситуация с кадрами в средней школе. Многих учителей не хватает, особенно по таким серьезным дисциплинам, как математика и физика.
«Работа в школе – для лузеров!» - молодые педагоги массово «забивают» на учительскую карьеру
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Нужно депортировать родственников всех «незаменимых», - дармоедов, сидящих на соцпособиях и за эти деньги повысить зарплату учителям, врачам и рабочим.
Ответить
10 час.
Михалыч
А министр-вожатый лихо отчитался перед Президентом: все хорошо прекрасная маркиза!!!! Видно власти не нужны ни учителя, ни менты, зато все депутаты хорошо знают, что сказал Рузвельт о наших учителях.
Ответить
10 час.
Николай Берлизов
А, может, лучше всё-таки вороватых олигархов раскулачить и их кремлёвских подлиз? Они за наш счёт очччень хорошо устроились, а наших детей дебилизируют, чтобы те вечно горбатились на их плохишовское отродье.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии