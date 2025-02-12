«Работа в школе – для лузеров!» - молодые педагоги массово «забивают» на учительскую карьеру

ninikooo Митусова Нужно депортировать родственников всех «незаменимых», - дармоедов, сидящих на соцпособиях и за эти деньги повысить зарплату учителям, врачам и рабочим.

Михалыч А министр-вожатый лихо отчитался перед Президентом: все хорошо прекрасная маркиза!!!! Видно власти не нужны ни учителя, ни менты, зато все депутаты хорошо знают, что сказал Рузвельт о наших учителях.