Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    "Украина больше всех хочет мира," говорит последыш Гитлера и в это может поверить только Трамп, а возможно и нет. Это...Зеленский рассказ...
  • Татьяна Тищенко
    Достали провокаторы, мошенники и прочая шваль. Важно не поддаваться на провокации подстрекателей.Главный телеканал...
  • Ольга Скобликова
    Кто назначил Дугина философом? Выводы, конечно, он делает фееричные.Зеленский рассказ...

«Работа в школе – для лузеров!» - молодые педагоги массово «забивают» на учительскую карьеру

«Работа в школе – для лузеров!» - молодые педагоги массово «забивают» на учительскую карьеру

БлокнотРУ В России все больше беспокойства вызывает ситуация с кадрами в средней школе. Многих учителей не хватает, особенно по таким серьезным дисциплинам, как математика и физика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Нужно депортировать родственников всех «незаменимых», - дармоедов, сидящих на соцпособиях  и за эти деньги повысить зарплату учителям, врачам и рабочим.
Ответить
10 час.
Михалыч
А министр-вожатый лихо отчитался перед Президентом: все хорошо прекрасная маркиза!!!! Видно власти не нужны ни учителя, ни менты, зато все депутаты хорошо знают, что сказал Рузвельт о наших учителях.
Ответить
10 час.
Николай Берлизов
А, может, лучше всё-таки вороватых олигархов раскулачить и их кремлёвских подлиз? Они за наш счёт очччень хорошо устроились, а наших детей дебилизируют, чтобы те вечно горбатились на их плохишовское отродье.
Ответить
6 час.
наверх