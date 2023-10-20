Администрация Симферополя подала в суд на подрядчика благоустройства сквера ДКП Работы по благоустройству одного из крупнейших скверов Симферополя проходили в 2020 году с переменным успехом, их стоимость составляла более 200 млн руб.
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