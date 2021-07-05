Ретропонедельник #4. Часы Электроника Г9.02

Продолжаем наполнять экспонатами Виртуальный музей советской бытовой техники. Эти часы были спасены от утилизации в 2019 году, потом они год валялись прежде чем дошли руки их восстановить, и вот только сейчас я сподобился опубликовать материал.
Продолжаем наполнять экспонатами Виртуальный музей советской бытовой техники. Эти часы были спасены от утилизации в 2019 году, потом они год валялись прежде чем дошли руки их восстановить, и вот только сейчас я сподобился опубликовать материал.
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