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Ретропонедельник #4. Часы Электроника Г9.02

Ретропонедельник #4. Часы Электроника Г9.02

Продолжаем наполнять экспонатами Виртуальный музей советской бытовой техники. Эти часы были спасены от утилизации в 2019 году, потом они год валялись прежде чем дошли руки их восстановить, и вот только сейчас я сподобился опубликовать материал.

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