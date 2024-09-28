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Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине

Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине

Дарья Касаткина уверенно пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине, одержав победу над хорваткой Яной Фетт.

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