В Питкярантском районе Карелии простились с погибшим на СВО Николаем Гавриленко

22 февраля 2025 года в Питкярантском муниципальном округе простились с рядовым Гавриленко Николаем Анатольевичем, который был мобилизован 27 сентября 2022 года для участия в специальной военной операции на Украине.
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