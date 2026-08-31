Людмила Бабушкина: Дождливое лето не помешает собрать полмиллиона тонн картофеля в Свердловской области

БОГДАНОВИЧ, 31 августа, ФедералПресс. Лето-2026 выдалось сырым, но уральские аграрии не сдаются. В регионе планируют собрать около полумиллиона тонн картофеля, заявила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина на гастрономическом фестивале «На картошку!» в Богдановиче.