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Людмила Бабушкина: Дождливое лето не помешает собрать полмиллиона тонн картофеля в Свердловской области

Людмила Бабушкина: Дождливое лето не помешает собрать полмиллиона тонн картофеля в Свердловской области

БОГДАНОВИЧ, 31 августа, ФедералПресс. Лето-2026 выдалось сырым, но уральские аграрии не сдаются. В регионе планируют собрать около полумиллиона тонн картофеля, заявила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина на гастрономическом фестивале «На картошку!» в Богдановиче.

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