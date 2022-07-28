Ник Кириос: «В рейтинге я нахожусь в топ-60, но по ощущениям я всегда в топ-10»

47-я ракетка мира Ник Кириос прокомментировал то, что, скорее всего, не будет сеяным на US Open. На следующей неделе у него спишется половина очков за титул в Вашингтоне-2019, и он опустится в район 63-й строчки.
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