Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Ник Кириос: «В рейтинге я нахожусь в топ-60, но по ощущениям я всегда в топ-10»

47-я ракетка мира Ник Кириос прокомментировал то, что, скорее всего, не будет сеяным на US Open. На следующей неделе у него спишется половина очков за титул в Вашингтоне-2019, и он опустится в район 63-й строчки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх