Аэропорт Астрахань ждет масштабная реконструкция

Проект аэродрома уже согласован с Федеральным агентством воздушного транспорта. В Астрахани начинается подготовка к масштабной реконструкции Международного аэропорта «Астрахань», носящего имя Бориса Кустодиева.
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