Євгена Пригожина США пропонують нагороду за інформацію про Євгена Пригожина Програма Держдепартаменту «Винагорода за допомогу правосуддю» пропонує винагороду в розмірі до $10 мільйонів за інформацію про «кухаря Путіна» Програма Держдепартаменту США «Винагорода за допомогу правосуддю» запропонувала винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, що сприятиме встановленню осіб іноземних фізичних та юридичних осіб, […] Сообщение США пропонують нагороду за інформацію про Євгена Пригожина появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.