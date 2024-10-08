Премьер-министр Словакии: одной из западных ракет, предназначенных для ВСУ, надо ударить по Брюсселю

Некоторые из евродепутатов предлагают разрешить Киеву наносить удары по российской территории американским и европейским ракетным оружием средней дальности, другие предлагают задействовать для этого дальнобойное вооружение.
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