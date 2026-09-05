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«Спортинг» дома обыграл «Насьонал» в чемпионате Португалии, «Бенфика» и «Брага» одержали гостевые победы

«Спортинг» дома обыграл «Насьонал» в чемпионате Португалии, «Бенфика» и «Брага» одержали гостевые победы

В субботу, 5 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии, в котором «Спортинг» обыграл «Насьонал».

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