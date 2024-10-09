Криптобиржа Binance опубликовала отчет по резервам за сентябрь

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опубликовала отчет о доказательствах резервов (Proof-of-Reserves, PoR) за сентябрь 2024 года, который подтверждает, что пользовательские депозиты обеспечены более чем на 100%.
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