В Свиблове прошёл обход территории

В районе Свиблово состоялся запланированный обход территории. Представители управы совместно с муниципальными депутатами, сотрудниками ГБУ «Жилищник района Свиблово», представителем ОМВД России по району Свиблово и активными жителями осмотрели состояние территории и качество содержания жилых домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК Выставка-конкурс ...
- Сообщество неравн...
- Самокатчики столк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым