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Места -ловушки от инспекторов ГИБДД, в которые попадаются даже опытные водители

Места -ловушки от инспекторов ГИБДД, в которые попадаются даже опытные водители

Конечно никто из водителей не хочет получить штраф и тем более лишиться права управления транспортным средством, иногда к нарушению ПДД РФ водителя подталкивают обстоятельства, такие как заторовые ситуации (пробки), либо плохая организация дорожного движения т.

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Комментарии
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pcmasster PARTNER
живу в Лиссабоне с 2000 года,за все время остановили 2 раза,в трубку вообще ни разу не дул,каждый день наматываю минимум 120 км...у нас полиция не как средство наказания,а как помощь...
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