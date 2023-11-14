Места -ловушки от инспекторов ГИБДД, в которые попадаются даже опытные водители

Конечно никто из водителей не хочет получить штраф и тем более лишиться права управления транспортным средством, иногда к нарушению ПДД РФ водителя подталкивают обстоятельства, такие как заторовые ситуации (пробки), либо плохая организация дорожного движения т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии