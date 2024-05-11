Марина Мерцалова: в этом году на Книжный салон можно прийти всей семьей

В программе запланировано более 90 мероприятий детской тематики Заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Марина Мерцалова в эфире программы «Радиоклуб на Карповке» на радио «Россия» рассказала, какие новшества ждут в этом году посетителей книжного салона на Дворцовой.