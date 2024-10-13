Гитарист Iron Maiden Эдриан Смит раскрыл, какую песню любит исполнять вживую

Композиция вошла в последний на данный момент альбом Iron Maiden «Senjutsu», вышедший в 2021 году. Музыкант отметил, что ему нравится, как публика реагирует на открывающий аккорд, — простой перебор на акустической гитаре.
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