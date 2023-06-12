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Детский омбудсмен ЛНР сообщила, что в республике свыше 3,3 тысячи детей нуждаются в опеке

Детский омбудсмен ЛНР сообщила, что в республике свыше 3,3 тысячи детей нуждаются в опеке

Без родителей, опеки и попечительства в Луганской Народной Республики (ЛНР) остались свыше 3,3 тысячи детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка ЛНР Инна Швенк в интервью ТАСС.

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