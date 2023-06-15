Такой непатриотичный «Кинжал»

Начать, наверное, стоит с «Кинжала». Сколько клавиатур было разбито в жестоких интернет-схватках, выясняя, кто кого: «Патриот» «Кинжала» или «Кинжал» «Патриота»? Действительно, как-то вышло сумбурно.