Военное обозрение

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Такой непатриотичный «Кинжал»

Такой непатриотичный «Кинжал»

Начать, наверное, стоит с «Кинжала». Сколько клавиатур было разбито в жестоких интернет-схватках, выясняя, кто кого: «Патриот» «Кинжала» или «Кинжал» «Патриота»? Действительно, как-то вышло сумбурно.

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