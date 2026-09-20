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В ходе налета БПЛА на Подмосковье есть жертвы и разрушения МКД

В ходе налета БПЛА на Подмосковье есть жертвы и разрушения МКД

В результате атаки дронов в Подмосковье пострадали жители 21-этажного дома в Раменском и трехэтажки в Софьино, где погибла женщина и пострадали еще пять человек, включая детей.

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