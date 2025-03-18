Атомные лодки – корейские, страхи – российские Многие профильные СМИ в разных странах напряглись: похоже, что Северная Корея строит подводную лодку с ядерным двигателем.
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Атомные лодки – корейские, страхи – российские Многие профильные СМИ в разных странах напряглись: похоже, что Северная Корея строит подводную лодку с ядерным двигателем.
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