Слово и дело

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Скандальная телеведущая Анна Чапман живет под новой фамилией

Скандальная телеведущая Анна Чапман живет под новой фамилией

Телеведущая Анна Чапман, несколько лет назад оказавшаяся в центре скандала о шпионаже в США, живет под новой фамилией.

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