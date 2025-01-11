«Растут противоречия»: что стоит за заявлением Польши о негативном настрое после встречи в формате «Рамштайн» по Украине

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о негативном настрое после встречи в формате «Рамштайн» по Украине, поскольку, как он отметил, Киев испытывает существенные трудности в боевых действиях против РФ, и наблюдается усталость от конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии