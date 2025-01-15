Полицейские в Алтайском крае на пожаре спасли обессиленную 89-летнюю женщину

В Алтайском крае в ночь на 12 января полицейский патрульно-постовой службы отделения полиции по Чарышскому району МО МВД России «Усть-Калманский» сержант полиции Иван Иванов возвращался после дежурства домой.
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